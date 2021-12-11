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01:47 11.12.2021

Какие напитки вредны после 50 лет

Фото: pixabay
Диетолог-нутрициолог Хиллари Райт, автор книги «Диета при менопаузе», считает, что после 50 лет очень важно отказаться от сладких безалкогольных напитков, передает Zakon.kz.
Бесспорно, напитки с высоким содержанием сахара – это наименее полезные напитки для людей старше 50 лет.Диетолог-нутрициолог Хиллари Райт

Она рассказала, что употребление таких напитков чревато высоким риском развития сахарного диабета. Кроме того, исследования показывают, что они негативно влияют на мозг.

Как уточняется, авторы исследования выявили связь между употреблением сладких напитков и уменьшением объема головного мозга, а также ухудшением памяти.

Тем, кто категорически против исключения газировки из своего меню, рекомендуют более здоровые варианты, например, минеральную воду с фруктовыми добавками.

Елена Беляева
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