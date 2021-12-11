Названы ранние симптомы рака кишечника

Как пишет РИА Новости, рак кишечника представляет собой злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике.

Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры; снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения; неприятный вкус во рту, отрыжка, изжога; тошнота, рвота; периодические боли в животе; вздутие кишечника; запоры или чередование запоров и поносов; периодическое появление в кале слизи, крови или гноя. Врач-терапевт Сури Дадашева

Врач добавила, что даже если человек считает себя здоровым, нужно минимум раз в год проходить диспансеризацию.

Эффективная ранняя диагностика может способствовать выявлению рака на ранней стадии, что позволяет применять более эффективное, менее сложное и менее дорогостоящее лечение.