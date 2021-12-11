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07:34 11.12.2021

Названы ранние симптомы рака кишечника

Фото: pixabay
Врач-терапевт перечислила симптомы, по которым можно выявить рак кишечника на ранней стадии, сообщает Zakon.kz.   

Как пишет РИА Новости, рак кишечника представляет собой злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике.

Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры; снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения; неприятный вкус во рту, отрыжка, изжога; тошнота, рвота; периодические боли в животе; вздутие кишечника; запоры или чередование запоров и поносов; периодическое появление в кале слизи, крови или гноя. Врач-терапевт Сури Дадашева

Врач добавила, что даже если человек считает себя здоровым, нужно минимум раз в год проходить диспансеризацию.

Эффективная ранняя диагностика может способствовать выявлению рака на ранней стадии, что позволяет применять более эффективное, менее сложное и менее дорогостоящее лечение.

Дана Тургынбай
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