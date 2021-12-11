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Законодательство РК
08:17 11.12.2021

Украл 115 лошадей: конокрада из Павлодарской области задержали в Москве

Фото: Zakon.kz
Подозреваемого в угоне скота павлодарца задержали на одной из станций московского метрополитена, сообщает Zakon.kz.   

Как пишет Аstanatv, три года назад сельчанин украл 115 лошадей в Прииртышье и исчез. Все это время ему удавалось успешно заметать следы. Однако местные полицейские разработали совместную операцию с коллегами из московского уголовного розыска.

Проводится ряд необходимых проверок, по результатам которых будет решен вопрос об экстрадиции в РК подозреваемого. С начала текущего года сотрудниками оперативного блока ДП Павлодарской области задержаны 96 преступников, скрывавшихся от органов уголовного преследования.Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Следствию предстоит установить причастность скотокрада к другим аналогичным преступлениям. За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Дана Тургынбай
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