Украл 115 лошадей: конокрада из Павлодарской области задержали в Москве

Как пишет Аstanatv, три года назад сельчанин украл 115 лошадей в Прииртышье и исчез. Все это время ему удавалось успешно заметать следы. Однако местные полицейские разработали совместную операцию с коллегами из московского уголовного розыска.

Проводится ряд необходимых проверок, по результатам которых будет решен вопрос об экстрадиции в РК подозреваемого. С начала текущего года сотрудниками оперативного блока ДП Павлодарской области задержаны 96 преступников, скрывавшихся от органов уголовного преследования. Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Следствию предстоит установить причастность скотокрада к другим аналогичным преступлениям. За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до семи лет тюрьмы.