08:34 11.12.2021
За сутки более трех тысяч казахстанских подростков получили вторую вакцину от КВИ
Фото: Zakon.kz
Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане на 11 декабря, сообщает Zakon.kz.
По информации Минздрава РК, первым компонентом Pfizer провакцинировано 177 526 человек, вторым – 12 663 человек.
Первой дозой:
подростки – 141 798;
беременные женщины – 10 451;
кормящие женщины – 25 277.
Второй дозой:
подростки – 9 259;
беременные женщины – 1 026;
кормящие женщины – 2 378.
10 декабря в Казахстане первым компонентом прививки против КВИ провакцинировано 8 846 068 человек, вторым компонентом – 8 277 848 человек. МВК по нераспространению COVID-19