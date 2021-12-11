Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:34 11.12.2021

За сутки более трех тысяч казахстанских подростков получили вторую вакцину от КВИ

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане на 11 декабря, сообщает Zakon.kz.   

По информации Минздрава РК, первым компонентом Pfizer провакцинировано 177 526 человек, вторым – 12 663 человек.

Первой дозой:

  • подростки – 141 798;

  • беременные женщины – 10 451;

  • кормящие женщины – 25 277.

Второй дозой:

  • подростки – 9 259;

  • беременные женщины – 1 026;

  • кормящие женщины – 2 378.

10 декабря в Казахстане первым компонентом прививки против КВИ провакцинировано 8 846 068 человек, вторым компонентом – 8 277 848 человек. МВК по нераспространению COVID-19
Дана Тургынбай
COVID-19 Pfizer в РК МВК Минздрав РК Казахстан
Пикеты у здания ВС: кто они – недовольные судебными решениями
10.12.2021
«Кредитная амнистия» в Казахстане — полиция завела дело
10.12.2021
Дело времени, он появится — Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане
10.12.2021
«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации
10.12.2021
Будет ли в Алматы локдаун из-за «омикрона»
10.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости