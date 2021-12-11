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Законодательство РК
09:10 11.12.2021

Смертность от коронавируса в Казахстане пошла на спад

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 декабря, сообщает Zakon.kz.   

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (18 510+ и 2 854 КВИ-), из них в стационарах – 4184, на амбулаторном уровне – 17 180.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 326,

• в состоянии крайней степени тяжести – 87,

• на аппарате ИВЛ – 63.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 декабря 2021 года

Зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и выздоровело 119 человек.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75316.

статистика кви

Фото: МВК

Дана Тургынбай
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