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Законодательство РК
09:26 11.12.2021

Столичные спасатели рассказали, как правильно хранить газовые баллоны

Фото: Zakon.kz
В ДЧС Нур-Султана рассказали о профилактических мерах и о том, как правильно хранить газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС, в столице на ежедневной основе ведется профилактическая работа по разъяснению правил использования баллонов с бытовым газом и действий в случае утечки газа среди владельцев и сотрудников объектов общественного питания, жильцов общежитий, частных домов.

С начала 2021 года сотрудники ДЧС совместно с другими заинтересованными госорганами провели обход с общим охватом 815 объектов малого и среднего бизнеса, 500 общежитий и съемного жилья барачного типа, 26 362 частных жилых домов.

При этом разъяснения даны 31 108 людям и 53 объектам по реализации газа. Гражданам доводят информацию о запрете хранения и использования газовых баллонов в многоквартирных жилых домах более двух этажей и вручают памятки с информацией о правильном использовании газовых баллонов.

хранение

Фото: ДЧС Нур-Султана

Спасатели отмечают, что неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов могут привести к несчастным случаям и трагедии.

Поэтому следует строго соблюдать ряд простых, но очень важных правил:

  • нельзя допускать хранения газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также нагрева корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, занос в помещения, температура воздуха в которых значительно выше температуры корпуса баллона);

  • хранить газовый баллон необходимо в проветриваемом помещении только в вертикальном положении;

  • перед заменой баллона следует убедиться, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены – проверить герметичность соединений (при помощи мыльного раствора);

  • использовать для соединения баллона с газовой плитой нужно специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

  • хранить неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) рекомендуется вне помещения;

  • следует исключить случаи допуска детей к газовым приборам;

  • необходимо соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажечь спичку, а затем открыть подачу газа;

  • во избежание утечки газа, следить в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки;

  • обязательно важно закрыть кран баллона по окончании работ;

  • при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать противопожарную службу по телефонам 101, 112.

Лариса Черненко
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