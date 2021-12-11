Столичные спасатели рассказали, как правильно хранить газовые баллоны

Как отметили в ДЧС, в столице на ежедневной основе ведется профилактическая работа по разъяснению правил использования баллонов с бытовым газом и действий в случае утечки газа среди владельцев и сотрудников объектов общественного питания, жильцов общежитий, частных домов.

С начала 2021 года сотрудники ДЧС совместно с другими заинтересованными госорганами провели обход с общим охватом 815 объектов малого и среднего бизнеса, 500 общежитий и съемного жилья барачного типа, 26 362 частных жилых домов.

При этом разъяснения даны 31 108 людям и 53 объектам по реализации газа. Гражданам доводят информацию о запрете хранения и использования газовых баллонов в многоквартирных жилых домах более двух этажей и вручают памятки с информацией о правильном использовании газовых баллонов.

Фото: ДЧС Нур-Султана

Спасатели отмечают, что неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов могут привести к несчастным случаям и трагедии.

Поэтому следует строго соблюдать ряд простых, но очень важных правил:

нельзя допускать хранения газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также нагрева корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, занос в помещения, температура воздуха в которых значительно выше температуры корпуса баллона);

хранить газовый баллон необходимо в проветриваемом помещении только в вертикальном положении;

перед заменой баллона следует убедиться, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены – проверить герметичность соединений (при помощи мыльного раствора);

использовать для соединения баллона с газовой плитой нужно специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

хранить неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) рекомендуется вне помещения;

следует исключить случаи допуска детей к газовым приборам;

необходимо соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажечь спичку, а затем открыть подачу газа;

во избежание утечки газа, следить в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки;

обязательно важно закрыть кран баллона по окончании работ;

при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать противопожарную службу по телефонам 101, 112.