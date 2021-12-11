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Законодательство РК
11:51 11.12.2021

Токаев наградил алматинского пожарного, спасшего из огня мужчину

Фото: ДЧС Алматы
Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева алматинский пожарный награжден за проявленное мужество и профессионализм при спасении человека, сообщает Zakon.kz.   

Во Дворце Республики, в торжественной обстановке награду пожарному-спасателю вручил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

5 мая в 02:05 ночи на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. На момент прибытия к месту вызова в 02:13 происходило открытое горение частного жилого дома с переходом на хозяйственные постройки. Из окон валили клубы черного густого дыма и огня.

награждение Токаев

Фото: ДЧС Алматы

По команде руководителя тушения пожара было сформировано звено газодымозащитной службы для проведения разведки на наличие людей и проведения спасательных работ, в состав которого вошел и Нурсултан.

Несмотря на огромный риск, Абдукаримов Нурсултан, действуя в условиях высокой температуры и нулевой видимости, в составе звена газодымозащитной службы вошел в жилой дом для поиска оставшихся людей.

Поиск пострадавших не давал результатов, обрушение потолочного перекрытия осложняло его проведение. Младший сержант гражданской защиты Абдукаримов не опустил руки и продолжил поиски людей. Наткнувшись на обездвиженное тело, Нурсултан в составе звена принялся незамедлительно производить экстренную эвакуацию пострадавшего из горящего и задымленного помещения.

Благодаря мужеству, смелым и грамотным действиям Абдукаримова Нурсултана был спасен гражданин С. Е.,1992 года рождения, а также предотвращена дальнейшая угроза распространения огня, что привело к быстрой локализации и ликвидации пожара в течение 30 минут. ДЧС города Алматы

Подачей двух пожарных стволов и установкой автоцистерн на гидранты пожар ликвидирован в течение 30 минут. Не допущен переход огня на соседний близлежащий дом.

Указом президента РК от 2 декабря 2021 года за проявленный героизм и в связи с празднованием 30-летия Независимости РК пожарный награжден Почетной грамотой РК.

Дана Тургынбай
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