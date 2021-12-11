89 иностранцев выдворили из Алматы за нарушения миграционного законодательства

Речь идет об иностранцах, которые за нарушение миграционного законодательства РК по решению суда должны были покинуть пределы страны, но проигнорировали эти требования.

Эта процедура осуществлена при содействии консульских служб государств. В частности, организована транспортировка правонарушителей до госграниц. Для этих целей предоставлен многоместный автобус. Отметим, что некоторым лицам консульствами были выданы свидетельства о возвращении на родину. Это не первая наша практика. Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов

Он отметил, что в Алматы с 6 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», направленное на выявление каналов нелегальной миграции и фактов незаконного привлечения к труду иностранцев.