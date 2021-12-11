12:40 11.12.2021
89 иностранцев выдворили из Алматы за нарушения миграционного законодательства
Фото: Департамент полиции Алматы
89 иностранцев из стран ближнего зарубежья полицейские Алматы отправили на родину за нарушения миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об иностранцах, которые за нарушение миграционного законодательства РК по решению суда должны были покинуть пределы страны, но проигнорировали эти требования.
Эта процедура осуществлена при содействии консульских служб государств. В частности, организована транспортировка правонарушителей до госграниц. Для этих целей предоставлен многоместный автобус. Отметим, что некоторым лицам консульствами были выданы свидетельства о возвращении на родину. Это не первая наша практика.Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов
Он отметил, что в Алматы с 6 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», направленное на выявление каналов нелегальной миграции и фактов незаконного привлечения к труду иностранцев.
Всего за пять дней отработки к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 1116 иностранцев. За пределы страны выдворены 89 иностранных граждан. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к ответственности привлечены 417 принимающих лиц, а за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы оштрафованы 48 работодателей.Асхат Бутунчинов