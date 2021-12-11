В Алматинской области планируют выращивать сою без ГМО

Об этом стало известно в ходе посещения акимомом Алматинской области Канатом Бозумбаевым Илийского района с рабочим визитом, пишет пресс-служба акима.

В рамках визита Канат Бозумбаев посетил ТОО «Аgritech» по глубокой переработке сои, где ознакомился с процессом производства и обустройством завода.

Как стало известно, мощность завода составляет 6,5 тыс. тонн соевого изолята в год, его широко используют в пищевой промышленности. На сегодня экспортоориентированное предприятие вышло на 70% своей мощности, общая стоимость проекта – 3,7 млрд тенге.

Продукция поставляется на местный рынок, используется при производстве колбасных изделий. На сегодня запущена линия по производству ферментированного соевого белка с применением нанотехнологий, благодаря чему в разы повышается его усваиваемость, а значит его можно добавлять при производстве детского и спортивного питания.

Важно отметить, что при производстве используется только соя без ГМО высокого качества. Пока пищевой соевый шрот поставляется из России, так как местный подходит только для кормов для животных и не предназначен для производства продуктов питания.

В нашем регионе хороший опыт выращивания сои. Поэтому нужно связать вас с местными хозяйствами, если обеспечите их качественными семенами, можно будет наладить выращивание сои без ГМО. Тогда не придется использовать привозное сырье. Кроме того, у нас большие планы по реконструкции ирригационных сетей. Так что есть все возможности. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Также Канат Бозумбаев поинтересовался планами по дальнейшему развитию завода. Как отметили представители руководства предприятия, упор сделан на вертикальную интеграцию. Аким области заверил, что будет оказана поддержка по решению проблемы с перебоями электроснабжения и приобретению второго резервного котла для пара, применяемого при производстве.

В ходе визита в район Канат Бозумбаев ознакомился и с проектами развития города-спутника Gate city.

С докладом о планах по развитию города-спутника, проделанной работе, имеющейся инфраструктуре и существующих проблемах доложил руководитель АО «Алатау» Аскар Тутубаев.

Фото: акимат Алматинской области

По словам спикера, в настоящее время идет реализация проекта первого города-спутника Gate city общей площадью 2370 га, проектная численность населения – 90 тыс. человек. В мае началось строительство 10 домов общей площадью 43 тыс. кв. м жилья, все магистральные сети имеются, в целом построена вся основная инфраструктура жизнедеятельности. Но ожидается нехватка мощностей по газу и воде, есть вопрос и с канализационной системой, которая предназначена как для бытовых, так и промышленных объектов, что недопустимо.

В связи с этим необходимо осуществить техпроверку всех объектов, чтобы впоследствии при необходимости провести капремонт и пуско-наладочные работы.

Выслушав доклад, Канат Бозумбаев поручил предоставить отчет по земельным участкам.

В первую очередь еще раз нужно подробно рассмотреть генплан. Для этого создать областную комиссию, чтобы изучить историю земельного вопроса с участием всех владельцев. Выяснить, есть ли у них возможность развивать земельные участки или нет. Потом будем принимать соответствующие меры. Канат Бозумбаев

Затем аким области посетил индустриально-логистический центр «Даму» и расположенный на его территории завод по производству насосного оборудования Wilo – один из девяти проектов транснациональных компаний, реализованных в Алматинской области с привлечением 2 млрд тенге инвестиций.

Это высокотехнологичное экспортоориентированное производство высокого уровня автоматизации по сбору насосных станций. Одно из главных отличий производимых здесь насосов – экономичность при потреблении электроэнергии и задействование самых современных технологий. К примеру, уже сейчас на предприятии используют насосы на жидких магнитах. Продукция экспортируется в Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, в год производится до 500 единиц, офисы компании имеются в Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Атырау.

Ознакомившись с ассортиментом, посетив производственный цех и склад готовой продукции, Канат Бозумбаев внес предложение организовать производство насосных станций, а не только их сборку, и сказал, что вся необходимая поддержка будет оказана.