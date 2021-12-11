В Ташкенте открылся первый гипермаркет Magnum

Торговый зал площадью более 5 тыс. кв. м расположен в обновленном многофункциональном центре Integro на пр. Бунёдкор, 52 (блок В).

В магазине представлены более 20 тыс. позиций из ассортиментного ряда узбекистанских, международных и казахстанских производителей — от продуктов питания до непродовольственных товаров.

Фото: компания Magnum

Отдельное внимание Magnum уделяет категории свежих овощей и фруктов. В ассортименте товары из Бразилии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, США, Турции, а также от местных производителей. Импортная продукция завозится в Узбекистан с соблюдением всех правил транспортировки и безопасности.

Свежее мясо доставляется из Казахстана только проверенными поставщиками, имеющими сертификат Halal от Духовного управления мусульман Казахстана. Также в Magnum будет представлено мясо от лучших узбекистанских производителей.

Для нас это очень важное событие, мы готовились к открытию в Узбекистане около двух лет, внимательно изучали рынок. Сегодня экономические связи между Казахстаном и Узбекистаном динамично развиваются, мы рады внести свою лепту в этот процесс. В первый год нашего развития в Узбекистане мы инвестируем около 20 млн долларов, уже создали более 500 рабочих мест, большинство – для узбекистанцев, и планируем развиваться и расти дальше. Председатель правления компании Magnum Cash&Carry Азамат Османов

Концепция гипермаркета Magnum в Ташкенте подразумевает много свободного пространства, широкие ряды и удобную раскладку товаров, современное энергосберегающее оборудование, яркий и аутентичный интерьер, богатый ассортимент, наличие собственных кафе и пекарни и круглосуточную работу.

Опираясь на наш опыт работы в Казахстане и лучшие мировые практики, мы создали в Узбекистане универсальную бизнес-модель, адаптированную под локальные особенности. И здесь мы продолжим продвигать фундаментальные ценности нашей компании – честные цены, большой выбор и надежный сервис. Аскар Мнайдар, гендиректор Magnum Uzbekistan

В день открытия Magnum в Ташкенте из разных точек города до гипермаркета курсировали бесплатные фирменные автобусы Magnum. А первых покупателей порадовали выступлениями легендарного музыкального коллектива «Ялла» и Фарруха Закирова, группы Kuk Choy, представлениями иллюзиониста, аниматоров.

Также Magnum объявляет акции и розыгрыш машины Hyundai Elantra, квартиры от Golden House в Ташкенте, товаров от партнеров и других ценных призов. Чтобы получить шанс на победу, нужно зарегистрировать в Telegram-боте чеки на покупку от 100 тыс. сумов.

Фото: компания Magnum

До конца года состоится открытие еще одного магазина Magnum – супермаркета в Сергелийском районе Ташкента. В 2022 году планируется открытие еще двух гипермаркетов и нескольких супермаркетов.

СПРАВКА: Magnum Cash&Carry — ведущая торгово-розничная сеть в Центральной Азии, входит в десятку крупнейших частных компаний Казахстана. Компании принадлежат 176 торговых комплексов разного формата (гипермаркеты, супермаркеты и магазины малого формата) в 12 городах Казахстана.

Общее количество покупателей торгово-розничной сети Magnum Cash & Carry превышает 350 тыс. человек в день, 1 млн покупателей состоят в Magnum Club, 4 млн человек постоянно совершают покупки в Magnum. Штат сотрудников насчитывает более 12 тыс. человек.