13:04 11.12.2021
Семейная пара врачей погибла в ДТП в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
Как пишет Alau.kz, информацию о происшествии предоставила пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.
Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбит по поводу трагической гибели коллег из Мендыгаринской ЦРБ. 10 декабря в 14:00 по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы.Ксения Жилкибаева
Елена Комарова 1980 года рождения, была акушером-гинекологом и заместителем главного врача.
Ее супруг – Виталий Комаров 1982 года рождения, стоматолог.
Фото: Управление здравоохранения Костанайской области
Супруги работали в Mендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием.
Фото: Управление здравоохранения Костанайской области
Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцати лет.