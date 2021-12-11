Семейная пара врачей погибла в ДТП в Костанайской области

Как пишет Alau.kz, информацию о происшествии предоставила пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбит по поводу трагической гибели коллег из Мендыгаринской ЦРБ. 10 декабря в 14:00 по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы. Ксения Жилкибаева

Елена Комарова 1980 года рождения, была акушером-гинекологом и заместителем главного врача.

Фото: Управление здравоохранения Костанайской области

Ее супруг – Виталий Комаров 1982 года рождения, стоматолог.

Фото: Управление здравоохранения Костанайской области

Супруги работали в Mендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием.

Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцати лет.