13:34 11.12.2021
Подросток выбросился с двадцатого этажа в Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 11 декабря в Алматы подросток 2005 года рождения спрыгнул с двадцатого этажа жилого комплекса «Манхеттен», сообщает Zakon.kz.
Шестнадцатилетний молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.
Департамент полиции города Алматы сообщил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК.
Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Алмалинского района. Назначены соответствующие экспертизы. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств.