Подросток выбросился с двадцатого этажа в Алматы

Шестнадцатилетний молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Департамент полиции города Алматы сообщил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК.

Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Алмалинского района. Назначены соответствующие экспертизы. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств.