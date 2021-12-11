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Законодательство РК
13:34 11.12.2021

Подросток выбросился с двадцатого этажа в Алматы

Фото: Zakon.kz
Утром 11 декабря в Алматы подросток 2005 года рождения спрыгнул с двадцатого этажа жилого комплекса «Манхеттен», сообщает Zakon.kz.   

Шестнадцатилетний молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Департамент полиции города Алматы сообщил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК.

Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Алмалинского района. Назначены соответствующие экспертизы. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств.

Дана Тургынбай
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