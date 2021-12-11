В Алматы и Туркестанской области зафиксирован наибольший рост цен на социально значимые продукты

За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в Нур-Султане, ЗКО и Кызылординской области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и городе Алматы.

Рост цен наблюдается на капусту — 0,7%, гречку, кефир — на 0,4%, молоко, соль — на 0,3%.

Как отметил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и контролю торговых сетей.

Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью стабилизации цен и недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке.

Минсельхоз осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений.

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ. Алихан Смаилов

Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, выдано 20 предписаний об устранении нарушений и 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.