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Законодательство РК
14:00 11.12.2021

В Алматы и Туркестанской области зафиксирован наибольший рост цен на социально значимые продукты

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Цифровом офисе правительства РК состоялось совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.   

За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в Нур-Султане, ЗКО и Кызылординской области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и городе Алматы. 

Рост цен наблюдается на капусту — 0,7%, гречку, кефир — на 0,4%, молоко, соль — на 0,3%. 

Как отметил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и контролю торговых сетей. 

Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью стабилизации цен и недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке. 

Минсельхоз осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. 

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ.Алихан Смаилов

Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, выдано 20 предписаний об устранении нарушений и 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.

Дана Тургынбай
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