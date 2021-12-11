Ровесник Независимости Жангали Нурдаулетов мечтает воспитать будущих олимпийцев

Жангали многие знают не только в Мангистауском районе, но и в области. Он спортсмен, обладатель кубка Казахстана, Европы, призер чемпионатов Центральный Азии и РК среди юношей.

Последние семь лет Жангали работает в Шетпе в детско-юношеской спортивной школе тренером по дзюдо и самбо, является национальным судьей по этим видам спорта, имеет первую тренерскую категорию. Буквально недавно его ученик Канат Абитулы, член молодежной сборной по дзюдо, завоевал звание чемпиона Казахстана.

Сейчас у Жангали Нурдаулетов тренирует около тридцати подростков в возрасте от 9 до 18 лет. Он мечтает вырастить из них молодых сильных целеустремленных и амбициозных, в лучшем смысле этого слова, людей, чтобы они своим увлечением спортом подавали добрый пример ровесникам, друзьям и чтобы в Казахстане было больше ребят, демонстрирующих здоровый образ жизни.

У человека должно быть не только сильное здоровое тело, но и сильный дух, высокие морально-нравственные ценности, жизнеутверждающие принципы. Моим воспитанникам строить и развивать нашу страну, им учить новое поколение. А для этого они сами должны быть на высоте и занятие спортом очень помогает в этом. Я мечтаю, чтобы наша молодежь была высокообразованной, грамотной, конкурентоспособной, мобильной, патриотичной и гордилась своей страной, 30-летием Независимости, которой мы сейчас отмечаем. Я рад, что являюсь ровесником Независимости. В какой-то степени это налагает определенную ответственность, ты растешь вместе со своей страной и твои достижения являются показателем твоей страны и наоборот. Мастер спорта по самбо, тренер районной ДЮСШ Жангали Нурдаулетов.

Наверное, поэтому Жангали не собирается уезжать из Казахстана, как это стало сейчас модно среди некоторой части молодежи, полагающей, что достойное образование и успешность можно обеспечить себе только где-то за границей. Жангали так не считает.

Некоторые спрашивают, почему я живу в районе, почему не уеду куда-нибудь за рубеж, многие же молодые спортсмены уезжают, или хотя бы в крупные города — Алматы, Нур-Султан. Удивляются, а для меня это естественно — жить у себя в райцентре, у меня никогда не было желания уехать куда-нибудь, мне нравится здесь. У нас в селах очень много талантливых, способных ребят, которые хотели бы заниматься спортом, вот их надо находить и поднимать. Не обязательно, чтобы они все были чемпионами. Главное, воспитать их хорошими людьми, достойными гражданами своей страны, которые бы любили свой народ, свою землю и приносили бы пользу обществу. И я хочу помочь этим ребятам встать на ноги, вместе с ними расту и я. Жангали Нурдаулетов.

Жангали мечтает, чтобы его воспитанники когда-нибудь подняли флаг своей страны на Олимпийских играх, и верит, что это обязательно произойдет. Он делает все, чтобы привлечь сельскую молодежь к спорту и научить ее ставить и достигать своих целей.

За 30 лет Независимости Казахстан многого добился в спорте и это всем известно. Наших спортсменов сейчас знают во всем мире, у нас очень сильная школа единоборств, которая передалась нам от дедов и прадедов, из поколения в поколение, наш народ издревле славится своими богатырями и нам важно сохранить эту школу и свойственный нам спортивный дух. Жангали Нурдаулетов.

Сам Жангали начал заниматься спортом в 7 классе благодаря своему отцу Нурболату Нурдаулетулы.

Фото: из личного архива Жангали Нурдаулетова

Нас у родителей было четверо детей. Они были очень заняты, но, несмотря на это, уделяли нам большое внимание. Когда я учился в школе, я с папой ходил на все спортивные мероприятия и постепенно почувствовал вкус к спорту. Я уже не представляю себя в другом месте, хотя имею высшее образование, окончил Актауский государственный университет имени Есенова и мог бы работать где-нибудь в офисе, но это не для меня. Жангали Нурдаулетов.

Нурболат Нурдаулетулы — человек творческий, заслуженный деятель культуры, его жизнь тесно связана с Домом культуры и всевозможными массовыми мероприятиями, проводимыми в районе. В то же время он всегда увлекался спортом, играл в футбол, занимался легкой атлетикой и часто брал с собой маленького Жангали на спортивную площадку.

В старших классах Жангали пошел в борцовский зал. Ему очень повезло с тренером: Манарбек Бисекенов также любил детей и ценил в них спортивные способности. В Жангали он с первых же дней увидел задатки спортсмена и стал целенаправленно с ним заниматься. Вскоре воспитанник показал хорошие результаты, заняв первое место в районных соревнованиях. Потом поехал на областные — второе место. Затем на чемпионат Казахстана — пятое место.

Так начиналось его спортивная карьера. Он боролся на коврах Грузии, Словении, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и других стран и всегда занимал призовые места.

У Жангали есть заветная мечта - воспитать олимпийских чемпионов.

Как я уже сказал, у нас есть чемпионы Казахстана, и есть немало талантливых ребят, которые идут следом за ними. Хотелось бы, чтобы они стали известными спортсменами, попали на Олимпийские игры и подняли флаг нашей страны. Об этом мечтают все тренеры. У нас есть такие ребята, которые подают большие надежды и которых можно подготовить к Олимпиаде. Жангали Нурдаулетов.

В настоящее время в ДЮСШ учатся около 200 учеников — волейболисты, боксеры, борцы вольной борьбы и греко-римского стиля, казакша курес.

Сейчас нелегко заниматься спортом, пандемия сильно влияет, сократилось количество соревнований, уменьшилось финансирование и ребятам во время карантина приходилось заниматься дома самостоятельно. На соревнования мы сами ищем спонсоров. Но как бы ни было трудно, ребята не собираются бросать спорт, и это радует. Жангали Нурдаулетов.

У Жангали трое сыновей, они еще маленькие — младший совсем недавно родился, старшему около пяти. Жангали мечтает, чтобы они выросли достойными людьми, также занимались спортом, приносили пользу своей стране, своему народу.