В таразском центре «Анаға тағзым» отметили 30-летие Независимости Казахстана

10 декабря Крымбек Кушербаев в сопровождении акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева осмотрел ночной Тараз, посетил пешеходную зону «Арбат», историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз», этноисторический комплекс «Тектұрмас».

Фото: акимат Жамбылской области

Зона «Арбат» соединяет комплекс «Көне Тараз» и мавзолей Карахана. Здесь установлены 22 плиты из травертина, на которых высечены знаменательные даты из истории древнего Тараза, 320-метровый танцующий фонтан, беседки, уникальные декоративные элементы.

Фото: акимат Жамбылской области

На территории этноисторического комплекса «Тектұрмас» возведены два грандиозных монумента — 13-метровая фигура Аулие-ата — Карахана и десятиметровый скипетр Лауха — символ власти у казахов.

Также здесь воздвигли 14 памятников в виде ханских шатров с именами правителей различных времен. Большая барельефная стена с изображениями Аныракайской и Атлахской битв размещена при въезде в комплекс. Затем идет арка со средневековой крепостью и фигурами древних батыров на страже. Появилось также панорамное батальное панно длиной 15—20 метров, макеты исторических сооружений области, набережная, искусственный водопад.

Благоустроена пойма реки Талас, вдоль которой оформлена деревянная набережная. Что важно, в ходе работ почти не затронут местный природный ландшафт.

Второй день рабочей поездки Крымбека Кушербаева начался с посещения спортивного комплекса для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Строительство объекта стоимостью 1,5 млрд тг было начато в марте этого года при поддержке частного спонсора.

Фото: акимат Жамбылской области

Комплекс вместимостью 600 человек состоит из двух больших залов для настольного тенниса (300 человек) и художественной гимнастики (300 человек).

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что объект построен по международным стандартам для проведения соревнований мирового уровня.

Затем государственный секретарь РК побывал в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» и принял участие в торжественном мероприятии «Тәуелсіздікке тәубе», посвященном 30-летию Независимости РК.

Гости посетили фестиваль национальных блюд казахской, узбекской, русской, дунганской, таджикской и башкирской кухни. Многодетные матери подготовили праздничный стол длиною 30 м, предлагали всем горячие баурсаки.

Выступления ансамбля «Асыл әжелер», артистов Таразского городского дома культуры им. Ы. Дукенулы создали теплую праздничную атмосферу.

Фото: акимат Жамбылской области

Директор центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали отметила, что деятельность центра направлена на повышение статуса женщины в обществе, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа.

Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев подчеркнул, что поддержка материнства и детства является одним из главных направлений социальной политики государства.