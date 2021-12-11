В таразском центре «Анаға тағзым» отметили 30-летие Независимости Казахстана
10 декабря Крымбек Кушербаев в сопровождении акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева осмотрел ночной Тараз, посетил пешеходную зону «Арбат», историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз», этноисторический комплекс «Тектұрмас».
Фото: акимат Жамбылской области
Фото: акимат Жамбылской области
Также здесь воздвигли 14 памятников в виде ханских шатров с именами правителей различных времен. Большая барельефная стена с изображениями Аныракайской и Атлахской битв размещена при въезде в комплекс. Затем идет арка со средневековой крепостью и фигурами древних батыров на страже. Появилось также панорамное батальное панно длиной 15—20 метров, макеты исторических сооружений области, набережная, искусственный водопад.
Благоустроена пойма реки Талас, вдоль которой оформлена деревянная набережная. Что важно, в ходе работ почти не затронут местный природный ландшафт.
Второй день рабочей поездки Крымбека Кушербаева начался с посещения спортивного комплекса для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Строительство объекта стоимостью 1,5 млрд тг было начато в марте этого года при поддержке частного спонсора.
Фото: акимат Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что объект построен по международным стандартам для проведения соревнований мирового уровня.
Затем государственный секретарь РК побывал в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» и принял участие в торжественном мероприятии «Тәуелсіздікке тәубе», посвященном 30-летию Независимости РК.
Гости посетили фестиваль национальных блюд казахской, узбекской, русской, дунганской, таджикской и башкирской кухни. Многодетные матери подготовили праздничный стол длиною 30 м, предлагали всем горячие баурсаки.
Выступления ансамбля «Асыл әжелер», артистов Таразского городского дома культуры им. Ы. Дукенулы создали теплую праздничную атмосферу.
Фото: акимат Жамбылской области
Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев подчеркнул, что поддержка материнства и детства является одним из главных направлений социальной политики государства.
Будущее страны начинается с колыбели. Охрана здоровья матери и ребенка является основным приоритетным направлением стратегического развития Республики Казахстан. Необходимо и дальше всячески поддерживать многодетных матерей. Государственный секретарь Крымбек Кушербаев