Алматинец спас застрявшую во льду собаку

Животное надеялось перебежать реку, но на середине лед, видимо, треснул и собака застряла в полынье задними лапами.

Вокруг собрались люди. В какой-то момент мужчина решился помочь. Он разулся и, зайдя по пояс в воду, вызволил питомца под аплодисменты прохожих.

Поступок алматинца восхитил и пользователей Сети: