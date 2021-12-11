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16:30 11.12.2021

Алматинец спас застрявшую во льду собаку

Фото: скриншот
В Сети обсуждают героический поступок алматинца при спасении собаки, передает Zakon.kz.

Животное надеялось перебежать реку, но на середине лед, видимо, треснул и собака застряла в полынье задними лапами.

Вокруг собрались люди. В какой-то момент мужчина решился помочь. Он разулся и, зайдя по пояс в воду, вызволил питомца под аплодисменты прохожих.

Поступок алматинца восхитил и пользователей Сети:

«Не перевелись еще мужчины!»

«Побольше бы таких людей. И хороших новостей!»

«У нас, что бы ни говорили, хороших людей много!»

Елена Беляева
Алматы
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