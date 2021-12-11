16:30 11.12.2021
Алматинец спас застрявшую во льду собаку
Фото: скриншот
Животное надеялось перебежать реку, но на середине лед, видимо, треснул и собака застряла в полынье задними лапами.
Вокруг собрались люди. В какой-то момент мужчина решился помочь. Он разулся и, зайдя по пояс в воду, вызволил питомца под аплодисменты прохожих.
Поступок алматинца восхитил и пользователей Сети:
«Не перевелись еще мужчины!»
«Побольше бы таких людей. И хороших новостей!»
«У нас, что бы ни говорили, хороших людей много!»