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Законодательство РК
16:50 11.12.2021

Главные признаки финансовых пирамид назвали в ДЭР ВКО

Фото: pixabay
Руководитель управления Департамента экономических расследований по ВКО Марлен Бекетов назвал основные признаки, по которым можно распознать мошенников, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, чаще всего казахстанцы попадаются на удочку мошенников, которые предлагают инвестировать в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты.

По словам Бекетова, организаторы финансовых пирамид сразу вычисляют лиц, в большей степени подверженных манипуляциям. Они используют различные инструменты морально-психологического давления, узнавая все больше о проблемах, мечтах, планах людей. И, прикрываясь целью оказания помощи, затягивают новых вкладчиков в свою схему.

В финансовой пирамиде часто используются лозунги: «Инвестируйте сегодня!», «Спешите заработать!», «Не упустите свой шанс!». При этом за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.

Основные признаки финансовой пирамиды

  • В пирамиде существует необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств, обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. При этом для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства. Сам проект подается как «ноу-хау». А компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить это можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».

  • Еще одним признаком финансовой пирамиды является активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. Однако при внимательном изучении договора понятно, что ответственность в случае, если что-то пойдет не так, никто не несет.

  • Компания же может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко реклама подобных компаний сопровождается «громкими» лозунгами: «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Приумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков». 

  • У компании отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. А платежи принимают за наличные деньги или используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

С начала этого года в Восточном Казахстане было зарегистрировано два факта создания финансовой пирамиды, в одну из которых было вовлечено 373 участника.

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную организацию вовлечены ваши знакомые или близкие, обратиться можно в правоохранительные органы, в том числе в Департамент экономических расследований.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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