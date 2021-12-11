Главные признаки финансовых пирамид назвали в ДЭР ВКО

Как выяснилось, чаще всего казахстанцы попадаются на удочку мошенников, которые предлагают инвестировать в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты.

По словам Бекетова, организаторы финансовых пирамид сразу вычисляют лиц, в большей степени подверженных манипуляциям. Они используют различные инструменты морально-психологического давления, узнавая все больше о проблемах, мечтах, планах людей. И, прикрываясь целью оказания помощи, затягивают новых вкладчиков в свою схему.

В финансовой пирамиде часто используются лозунги: «Инвестируйте сегодня!», «Спешите заработать!», «Не упустите свой шанс!». При этом за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.

Основные признаки финансовой пирамиды

В пирамиде существует необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств, обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. При этом для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства. Сам проект подается как «ноу-хау». А компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить это можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».

Еще одним признаком финансовой пирамиды является активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. Однако при внимательном изучении договора понятно, что ответственность в случае, если что-то пойдет не так, никто не несет.

Компания же может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко реклама подобных компаний сопровождается «громкими» лозунгами: «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Приумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков».

У компании отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. А платежи принимают за наличные деньги или используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

С начала этого года в Восточном Казахстане было зарегистрировано два факта создания финансовой пирамиды, в одну из которых было вовлечено 373 участника.