Диетолог порекомендовал отказаться от меда, сухофруктов и соков

Как пишет rg.ru, доктор считает, что белый рис и картофель — это гарниры, от которых лучше отказаться.

Есть и другая еда, которая многими воспринимается как суперфуды. На деле же такие продукты «незаметно», так как об этом многие не подозревают, провоцируют повышение уровня сахара при каждом употреблении.

Ковальков уверен, что систематически нельзя кушать сухофрукты, фруктовые соки и мед.

К слову, мед нужно употреблять осторожно и в небольших количествах, воспринимая продукт не как десерт, а скорее как лекарство. Достаточно ложки меда с теплым чаем при простуде. Дело в том, что в меде содержится много углеводов, а по гликемическому индексу этот продукт приравнивается к сахару. То есть, заменять сахар медом — идея плохая, продукты одинаково негативно воздействуют на организм с точки зрения повышения сахара в крови.

Так, любая порция сладкого вызывает резкий выброс инсулина и скачок сахара.

Что касается фруктовых соков, то их регулярное употребление из-за высокого содержания «жидкого сахара» в напитках изнашивает поджелудочную железу. Одно дело съесть целый апельсин, богатый клетчаткой и прочим, другое — выжать из него сок, отметил диетолог. Не меньше сахара и в сухофруктах.