В честь 30-летия Независимости жетысусцам вручили государственные награды

Спикер Сената совместно с акимом Алматинской области Канатом Бозумбаевым принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан и вручил жетысусцам государственные награды. Пресс-служба акимата Алматинской области

Торжественное собрание состоялось в Талдыкорганском драматическом театре им. Б. Римовой. Во время встречи с жителями Жетысу спикер Сената рассказал об основных этапах становления независимого Казахстана и достижениях страны за 30 лет.

Ашимбаев подчеркнул, что за эти годы Казахстану удалось окончательно оформить свою государственную границу, а также создать и укрепить новую экономическую систему и государственные институты.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна построила новую столицу. Возведение главного города Казахстана оказало мультипликативный эффект на экономику страны в целом. Сегодня город Нур-Султан придает мощный импульс развитию различных сфер и регионов. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев

Как отметил Маулен Ашимбаев, Алматинская область – регион из числа активно развивающихся в период независимости. За этот период значительно повысилось благосостояние жителей области. Были построены крупные предприятия и благодаря этому появились тысячи рабочих мест. Председатель Сената также подчеркнул, что на данном этапе модернизационная повестка президента страны Касым-Жомарта Токаева придает новый импульс развитию республики, реализуются системные политические, социальные и экономические реформы.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Глава государства принял ряд важных решений, способствующих модернизации политической системы нашей страны. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы. Серьезно увеличилась заработная плата учителей, работников медицины и культуры. Повысился статус педагогов. Укрепилась законодательная база по поддержке людей с особыми потребностями. Продолжается диверсификация экономики. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев

В ходе торжественного мероприятия также выступил и аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Он отметил, что День Независимости стал ярким символом государственности и единства нашего народа.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

За годы независимости благодаря масштабным инициативам Елбасы, проводимым реформам появились значительные возможности для развития. Этот курс уверенного движения вперед продолжает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сегодня наша главная задача – дальнейшее укрепление независимости, это священный долг молодого поколения. Свой вклад в общее дело своим ежедневным трудом вносит каждый гражданин страны, тем самым храня нашу независимость и увеличивая ее достижения. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Выступая, глава региона особо отметил имена ряда граждан, принимавших активное участие в социально-экономическом развитии, общественной жизни региона. Также остановился на достижениях Алматинской области за годы независимости. Так, благодаря улучшению качества жизни населения за годы независимости в регионе создано 548 тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился с 14,2% в 1999 году до 4,8% в 2021 году. Введено более 15 млн кв. м жилья, 198 школ, более 1 тыс. детских садов, 32 спортивных объекта, 153 медицинских учреждения, семь фармацевтических заводов. В результате средняя продолжительность жизни населения выросла с 67 до 72 лет.

Отметив, что такие фундаментальные достижения стали возможны благодаря поддержке государства, аким области поздравил всех с праздником и подчеркнул, что одним из путей укрепления независимости является сохранение мира и стабильности благодаря ежедневному труду жетысусцев.

Пусть гордо развевается флаг нашей независимости, пусть наша страна растет и процветает, пусть царят добро, единство и благополучие. Мы будем вместе беречь нашу независимость и достойно трудиться на благо Отчизны. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Жителям области, внесшим особый вклад в развитие страны и региона, спикер Сената и аким области от имени президента страны вручили государственные награды.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Порядка 80 человек были удостоены государственных наград. Жетысусцам были вручены ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени, медали «Шапағат», почетные грамоты Республики Казахстан.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Кроме того, Ашимбаев посетил плавательный бассейн, Дом студентов Жетысуского университета им. И. Жансугурова и побеседовал с ровесниками независимости. В ходе встречи с молодежью он отметил, что все сделанное за 30 лет суверенитета направлено в первую очередь на поддержку подрастающего поколения. А дальнейшая защита независимости и ее укрепление – самая главная задача для каждого казахстанца, при этом особая ответственность возлагается именно на молодежь.