40% жителей Казахстана в 90-е находились за чертой бедности – Назарбаев о развале СССР

Елбасы отметил в интервью, что еще до развала Союза он подходил к Михаилу Горбачеву с предложением создать конфедерацию из четырех стран – Казахстана, России, Беларуси и Украины. Но последний Генсек ЦК КПСС тогда слушать не захотел.

Слово «путч» для нас вообще было незнакомым. Путч означает, что группа людей объединяется для захвата власти. (...) Чем дальше время уходит, тем больше осознаешь, насколько люди были слабые. Даже хорошо, что так случилось. Взялись за переворот и ничего не могли сделать, не смогли свое решение довести до конца. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев

Резкий переход к самостоятельности давался Казахстану нелегко, рассказывает Назарбаев.

Встали у нас 130 предприятий. Просто встали. И 2 млн человек стали безработными. Вот ситуация сложилась. Просто аховая. Невозможно по-другому пройти. Иногда вспоминаю, в холодном поту просыпаюсь. Помню, еду на работу, на асфальте бабушки лежат перед моим автомобилем, чтобы остановить меня. Я останавливался, выходил, беседовал. Час, два… Сначала выслушивал. Хлеба нет, этого нет, того нет, молока для детей нет и так далее. Говорил, разрежьте меня сейчас на части, что хотите делайте. Я работаю над тем, чтобы это преодолеть. Терпеть придется. Ну развалилась страна. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев

В 1991-м подобная обстановка была во всех регионах Казахстана.

Тогда на уровне ниже прожиточного минимума жили 40% населения. Мы снизили цифру в 10 раз. ВВП на душу населения в долларах вырос в девять раз. Внешняя торговля выросла в 12 раз. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев

Назарбаев уверен, что за годы независимости Казахстану удалось заложить фундамент, который поддерживает в сложные экономические периоды население на протяжении 30 лет, в том числе и в пандемию.