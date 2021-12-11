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20:36 11.12.2021

Чем грозит одышка после коронавируса

Фото: Zakon.kz
Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного COVID-19 может говорить о развитии миокардита, передает Zakon.kz.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист рассказал, что одышку провоцируют грипп, коронавирус, гепатит C, а также энтеро- и герповирусы. Если спустя время после заболевания чувствуется слабость, одышка и сердцебиение — это может быть миокардит.

По словам Мясникова, в 90% случаев данные симптомы проходят самостоятельно. Вместе с тем существует риск развития серьезных патологий, требующих обращения к специалистам и назначения лечения.

Елена Беляева
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