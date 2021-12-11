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21:14 11.12.2021

Состояние Михаила Саакашвили оценит психиатр

Фото: Instagram/saakashvilim
Врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия рассказал о том, что экс-президента страны Михаила Саакашвили осмотрит психиатр, передает Zakon.kz.
Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования. Врач Григол Григолия

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Как пишет ТАСС, родные и близкие Саакашвили неоднократно заявляли, что бывший глава государства находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

18 ноября Саакашвили упал, потеряв сознание.

Елена Беляева
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