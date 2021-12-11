Житель Германии отсудил компенсацию от работодателя за травму на удаленке

Как пишут РИА Новости, мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.

Страховая фирма изначально не считала случай производственной травмой. Но сотрудник сумел доказать свою правоту через суд.

После разбирательств Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.