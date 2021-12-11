Санта-Клауса не существует: епархии Сицилии пришлось извиняться за слова епископа

Как пишет gazeta.ru, родители возмутились и обвинили священнослужителя в том, что он разрушает семейные традиции.

Между тем сам Стальяно отметил, что Санта-Клаус не является исторической личностью, как святой Николай, который помогал бедным. По его словам, он пытался сказать, что в преддверии рождественских дней дети должны проникнуться атмосферой добра и дарить подарки бедным.

Также епископ подчеркнул, что культура потребления и дарения отличается от истинного послания праздника Рождества. Он заявил, что хочет, чтобы дети научились отличать «что реально, от того, что не реально».