Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:15 11.12.2021

Санта-Клауса не существует: епархии Сицилии пришлось извиняться за слова епископа

Фото: pixabay
Епископ Антонио Стальяно во время выступления перед детьми в базилике Сальваторе рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, а красный костюм создала для рекламы компания Coca-Cola, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, родители возмутились и обвинили священнослужителя в том, что он разрушает семейные традиции.

Между тем сам Стальяно отметил, что Санта-Клаус не является исторической личностью, как святой Николай, который помогал бедным. По его словам, он пытался сказать, что в преддверии рождественских дней дети должны проникнуться атмосферой добра и дарить подарки бедным.

Также епископ подчеркнул, что культура потребления и дарения отличается от истинного послания праздника Рождества. Он заявил, что хочет, чтобы дети научились отличать «что реально, от того, что не реально».

Елена Беляева
Интересное
Что делать, если не можете оплатить кредит — ответы АРРФР
11.12.2021
Внесены изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат
11.12.2021
До пяти лет колонии грозит старшеклассникам в Алматинской области за издевательства в школе
11.12.2021
С 2022 года вырастут госпошлины за выдачу документов
11.12.2021
Подросток выбросился с двадцатого этажа в Алматы
11.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости