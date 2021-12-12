Германия считает, что победить коронавирус за четыре года не выйдет

В обозримом будущем - за четыре года - у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами. Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах

Как пишет ТАСС, Лаутербах выступает за всеобщую вакцинацию. По его мнению, от того, как быстро будут делаться бустерные прививки, зависит строгость ограничений в стране.

Глава Объединения семейных врачей ФРГ Ульрих Вайгельд считает, что летом нужно будет проходить ревакцинацию еще раз.

Лаутербах в последние годы был депутатом Бундестага от Социал-демократической партии Германии, экспертом в области здравоохранения. Широкую известность в обществе он получил на фоне пандемии. Политик посещал различные телевизионные шоу в качестве эксперта и нередко выступал с радикальными прогнозами, многие из которых не сбылись. Его назначение на должность министра здравоохранения стало неожиданностью для политических наблюдателей.