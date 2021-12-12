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01:23 12.12.2021

Эпидемиолог порекомендовал зимой носить маску на улице

Фото: Zakon.kz
Российский врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как защитить себя от мороза, передает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, Онищенко рекомендует защитить лицо от мороза, закрывая носы и щеки шарфами или маской.

Маска, наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, она будет способствовать теплым дыханием согреву – и носа, и щек. Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко

Он отметил, что ношение масок, особенно для тех, кто не привит против гриппа и коронавируса, просто обязательное условие.

Онищенко утверждает, что необходимо обращать внимание и на собственный рацион. По его словам, нужно употреблять витамины.

Овощи, фрукты – это само собой. Но и витамины принимать, как биологически активные добавки из числа вот тех, которые продаются в аптеках. Причем - они продаются ведь и по возрасту, и по полу, и даже по роду деятельности - есть такие наборы.Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко
Елена Беляева
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