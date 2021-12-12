Эпидемиолог порекомендовал зимой носить маску на улице

Как пишет kp.ru, Онищенко рекомендует защитить лицо от мороза, закрывая носы и щеки шарфами или маской.

Маска, наряду с тем, что предотвращает микробное… вирусное загрязнение, она будет способствовать теплым дыханием согреву – и носа, и щек. Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко

Он отметил, что ношение масок, особенно для тех, кто не привит против гриппа и коронавируса, просто обязательное условие.

Онищенко утверждает, что необходимо обращать внимание и на собственный рацион. По его словам, нужно употреблять витамины.