Казахстанские гандболистки потерпели четвертое поражение на ЧМ

Казахстанские спортсменки ничего не смогли противопоставить действующим чемпионкам мира, представителям Нидерландов — 15:61 (9:27, 6:34).

Данный счет стал самым крупным результатом текущего чемпионата мира в Испании. Казахстанский коллектив свой заключительный матч в основном раунде ЧМ проведет против Пуэрто-Рико 13 декабря.

В четвертьфинал ЧМ выйдут по две сильнейшие команды из четырех групп.