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07:23 12.12.2021

Казахстанские гандболистки потерпели четвертое поражение на ЧМ

Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу уступила команде Голландии во втором матче основного раунда мирового первенства-2021, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсменки ничего не смогли противопоставить действующим чемпионкам мира, представителям Нидерландов — 15:61 (9:27, 6:34).

Данный счет стал самым крупным результатом текущего чемпионата мира в Испании. Казахстанский коллектив свой заключительный матч в основном раунде ЧМ проведет против Пуэрто-Рико 13 декабря. 

В четвертьфинал ЧМ выйдут по две сильнейшие команды из четырех групп. 

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