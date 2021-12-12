07:23 12.12.2021
Казахстанские гандболистки потерпели четвертое поражение на ЧМ
Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу уступила команде Голландии во втором матче основного раунда мирового первенства-2021, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские спортсменки ничего не смогли противопоставить действующим чемпионкам мира, представителям Нидерландов — 15:61 (9:27, 6:34).
Данный счет стал самым крупным результатом текущего чемпионата мира в Испании. Казахстанский коллектив свой заключительный матч в основном раунде ЧМ проведет против Пуэрто-Рико 13 декабря.
В четвертьфинал ЧМ выйдут по две сильнейшие команды из четырех групп.