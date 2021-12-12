Более 330 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 211 человек (18 418+ и 2793 КВИ-), из них в стационарах находятся 4145 пациентов, на амбулаторном уровне — 17 066.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии — 332 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести — 85,

на аппарате ИВЛ — 66.