Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:17 12.12.2021

Более 330 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 декабря, сообщает Zakon.kz.

На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 211 человек (18 418+ и 2793 КВИ-), из них в стационарах находятся 4145 пациентов, на амбулаторном уровне — 17 066.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии — 332 пациентa,

  • в состоянии крайней степени тяжести — 85,

  • на аппарате ИВЛ — 66.

смертность от коронавируса

Фото: МВК

Дана Тургынбай
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
12.12.2021
Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA
12.12.2021
Чем грозит одышка после коронавируса
11.12.2021
Ученый перечислил ранние признаки деменции
12.12.2021
Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии
12.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости