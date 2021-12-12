Основатель WikiLeaks перенес инсульт в лондонской тюрьме
Невеста предпринимателя Стелла Моррис рассказала, что приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи, пишет ТАСС.
По ее мнению, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья.
Было отмечено, что основатель WikiLeaks прошел МРТ головного мозга и теперь он принимает медикаменты против инсульта.
Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. США пытаются добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.
В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой.
Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах.
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