Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:39 12.12.2021

Основатель WikiLeaks перенес инсульт в лондонской тюрьме

Фото: Тwitter/katyasmersh
Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где содержится с 2019 года, сообщает Zakon.kz.   

Невеста предпринимателя Стелла Моррис рассказала, что приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи, пишет ТАСС.

По ее мнению, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья.

Было отмечено, что основатель WikiLeaks прошел МРТ головного мозга и теперь он принимает медикаменты против инсульта.

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. США пытаются добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.

В начале января судья Центрального уголовного суда Ванесса Барайтсер отказала в экстрадиции Ассанжа, так как, по ее мнению, он страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера и может покончить с собой.

Помимо этого, она сочла, что условия в британской тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с тем, что Ассанжа ожидает в Соединенных Штатах.

WikiLeaks — международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. 

Дана Тургынбай
Ассанж Джулиан Великобритания США
Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
12.12.2021
Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA
12.12.2021
Чем грозит одышка после коронавируса
11.12.2021
Ученый перечислил ранние признаки деменции
12.12.2021
Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии
12.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости