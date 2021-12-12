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13:18 12.12.2021

Шарипову назвали россиянкой после боя за звание абсолютной чемпионки мира

Фото: Instagram/sharipova_firuza
Зарубежные издания «сменили гражданство» казахстанки Фирузы Шариповой после ее поединка с ирландкой Кэти Тейлор, сообщает Zakon.kz.    

Об этом пишет Sports.kz.

К примеру, британское издание Sun в заголовке называет Фирузу «упорной россиянкой», хотя в тексте уже упоминается «казахстанская претендентка».

скрин

Фото: скрин

Накануне казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела бой с ирландкой Кэти Тейлор в Ливерпуле. Титульный бой в легком весе был рассчитан на десять раундов. На кону стояли все чемпионские пояса Тейлор: WBC, WBO, WBA, IBF.

Дана Тургынбай
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