13:18 12.12.2021
Шарипову назвали россиянкой после боя за звание абсолютной чемпионки мира
Фото: Instagram/sharipova_firuza
Зарубежные издания «сменили гражданство» казахстанки Фирузы Шариповой после ее поединка с ирландкой Кэти Тейлор, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Sports.kz.
К примеру, британское издание Sun в заголовке называет Фирузу «упорной россиянкой», хотя в тексте уже упоминается «казахстанская претендентка».
Накануне казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела бой с ирландкой Кэти Тейлор в Ливерпуле. Титульный бой в легком весе был рассчитан на десять раундов. На кону стояли все чемпионские пояса Тейлор: WBC, WBO, WBA, IBF.
Фото: скрин
Шарипова проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира
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