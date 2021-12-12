Число жертв торнадо в США может превысить 100 человек

Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата... Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир

На штаты Кентукки, Иллинойс, Арканзас, Миссури, Миссисипи и Теннесси обрушилось почти 30 торнадо. Они привели к гибели более 80 американцев. Около 250 тыс. человек остались без электричества.

Президент США Джо Байден заявил, что это был один из крупнейших инцидентов с торнадо в истории страны.