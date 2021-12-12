14:21 12.12.2021
Число жертв торнадо в США может превысить 100 человек
Фото: Тwitter/bclemms
По словам губернатора пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки, число жертв может значительно превысить 100 человек, сообщает Zakon.kz.
Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата... Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир
На штаты Кентукки, Иллинойс, Арканзас, Миссури, Миссисипи и Теннесси обрушилось почти 30 торнадо. Они привели к гибели более 80 американцев. Около 250 тыс. человек остались без электричества.
Президент США Джо Байден заявил, что это был один из крупнейших инцидентов с торнадо в истории страны.
Мощный торнадо обрушился на штат Кентукки в США
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