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14:46 12.12.2021

Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Атырауской области

Фото: pixabay
Днем 11 декабря на автодороге Атырау – Доссор произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.   
В микрорайоне Жулдыз автомобиль ВАЗ-2115 с российскими номерами столкнулся с большегрузом, который ехал в Доссор. Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

Было отмечено, что легковушка нигде не зарегистрирована. В результате аварии погибли два пассажира ВАЗ-2115.

В ДП отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК.

Дана Тургынбай
Атырауская область
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