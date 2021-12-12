14:46 12.12.2021
Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Атырауской области
Фото: pixabay
Днем 11 декабря на автодороге Атырау – Доссор произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
В микрорайоне Жулдыз автомобиль ВАЗ-2115 с российскими номерами столкнулся с большегрузом, который ехал в Доссор. Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области
Было отмечено, что легковушка нигде не зарегистрирована. В результате аварии погибли два пассажира ВАЗ-2115.
В ДП отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК.