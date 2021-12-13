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08:32 13.12.2021

Многодетный отец-нефтяник готовит чемпионов по гиревому спорту

Фото: из личного архива Нартая Алтыбаева
Молодой сотрудник нефтяной компании из Мангистау Нартай Алтыбаев 14 лет на свои личные средства тренирует ребят, среди которых немало чемпионов Казахстана по гиревому спорту, сообщает Zakon.kz.

Нартай Алтыбаев – многодетный отец, оператор цеха ЦДН-3 нефтяной компании, многократный чемпион Казахстана и тренер по гиревому спорту. Ему 38 лет, у него семеро детей и около сорока воспитанников-спортсменов.

Свободное время Нартай проводит в тренажерном зале со своими учениками, среди которых и его старший, 15-летний, сын Дархан Буркитбай. Недавно на чемпионате республики Дархан 80 раз поднял 24-килограммовую гирю, а Нартай – 100 раз. 

Нартай Алтыбаев родом из села Шетпе Мангистауского района Мангистауской области. Окончив здесь среднюю школу № 4, он поступил в нефтяной колледж, где проучился два года. Затем ушел служить в армию, а, вернувшись домой, женился, поступил заочно в вуз и устроился на работу в нефтяную компанию оператором цеха. С тех пор прошло 16 лет.

Отработав смену, Нартай спешит в тренажерный зал к своим воспитанникам. Он очень любит спорт, с детства занимался борьбой, а когда вернулся из армии, увлекся гиревым спортом.

Я убедился, что гиревой спорт – честный, справедливый. Подготовился, пошел, выполнил – никто тебя не сможет засудить. И никакой травмы нет, если будешь соблюдать технику поднятия гири, но многие это не понимают и уходят. Поэтому, став чемпионом Казахстана, я сам начал обучать этому делу детей, передавать им свой опыт и знания. Чемпион Казахстана и тренер по гиревому спорту Нартай Алтыбаев

Чем хорош гиревой спорт? По мнению Нартая, он прививает дисциплину, развивает силовую выносливость, улучшает скоростные качества, координацию, мышцы, циркуляцию крови, повышает эластичность и подвижность сосудов, нормализует давление.

Особую гордость испытывает Нартай за таких своих учеников, как Айдын Ахметов, с которым к тому же вместе работает и дружит, Малик Ахметов, Оразалы Бектемиров. Все они стали чемпионами Казахстана, а Малик – еще и чемпионом Азии. В этом году воспитанники Нартая победили на чемпионате республики очень серьезных соперников и, помимо медалей, выиграли два мотоцикла.

Наши спортсмены  завоевали «золото» и «бронзу». После этого поехали в Петропавловск, и там тоже заняли первые места, итого получили семь медалей. Также в этом году они участвовали в соревнованиях «Ак бидай» и завоевали около десяти медалей. К сожалению, на азиатские и международные турниры средств не выделяют, а то бы мы и оттуда привезли награды. Из почти 40 наших учеников не менее десяти точно могут участвовать в больших соревнованиях. Нартай Алтыбаев

Цель тренера ясна и проста – воспитывать детей, показывать подрастающему поколению правильную дорогу, чтобы не пили, не курили и прочих вредных привычек не имели, а осознанно вели здоровый образ жизни. Своего сына, Дархана, к примеру, Нартай начал тренировать с 13 лет, и он уже неоднократный чемпион Казахстана. Сейчас они готовятся к республиканскому кубку и надеются участвовать в Азиатских играх в 2022 году. Многодетный отец планирует приобщить к этому виду спорта и своих дочерей.

Но он понимает, что мало увлечь спортом только своих детей, надо, чтобы спорт стал образом жизни их друзей и всей молодежи, тогда они будут друг за другом тянуться в спортзалы, у них будут общие интересы и увлечения. А это очень важно в воспитательном процессе. Как говорится, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

О чем мечтает нефтяник-тренер? Открыть хороший тренажерный зал по гиревому спорту для ребят.

К сожалению, у нас нет своего тренажерного зала, нет штата, нет финансирования. Я сам покупаю на свои личные средства гири, оплачиваю аренду зала, дорожные расходы и так далее. При этом я не получаю и никогда не получал зарплату как тренер. И никогда не брал денег с учеников, я их бесплатно тренирую. Для меня достаточно услышать слова благодарности от родителей, чтобы они были довольны своими детьми. Это и есть моя «зарплата». Нартай Алтыбаев

В целом гиревой спорт в мангистауском регионе не очень развит, и Нартай является одним из первых представителей этого вида спорта, кто здесь его продвигает.

За годы независимости Казахстан добился колоссальных успехов в спорте, в том числе на международной арене, и я надеюсь, что и такой вид спорта, как гиревой, станет у нас приоритетным, финансируемым, о чем мы просим государство, и у ребят будет больше возможностей заниматься спортом и пополнять спортивные достижения страны.Нартай Алтыбаев
Торгын Нурсеитова
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