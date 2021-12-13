Многодетный отец-нефтяник готовит чемпионов по гиревому спорту

Нартай Алтыбаев – многодетный отец, оператор цеха ЦДН-3 нефтяной компании, многократный чемпион Казахстана и тренер по гиревому спорту. Ему 38 лет, у него семеро детей и около сорока воспитанников-спортсменов.

Свободное время Нартай проводит в тренажерном зале со своими учениками, среди которых и его старший, 15-летний, сын Дархан Буркитбай. Недавно на чемпионате республики Дархан 80 раз поднял 24-килограммовую гирю, а Нартай – 100 раз.

Нартай Алтыбаев родом из села Шетпе Мангистауского района Мангистауской области. Окончив здесь среднюю школу № 4, он поступил в нефтяной колледж, где проучился два года. Затем ушел служить в армию, а, вернувшись домой, женился, поступил заочно в вуз и устроился на работу в нефтяную компанию оператором цеха. С тех пор прошло 16 лет.

Отработав смену, Нартай спешит в тренажерный зал к своим воспитанникам. Он очень любит спорт, с детства занимался борьбой, а когда вернулся из армии, увлекся гиревым спортом.

Я убедился, что гиревой спорт – честный, справедливый. Подготовился, пошел, выполнил – никто тебя не сможет засудить. И никакой травмы нет, если будешь соблюдать технику поднятия гири, но многие это не понимают и уходят. Поэтому, став чемпионом Казахстана, я сам начал обучать этому делу детей, передавать им свой опыт и знания. Чемпион Казахстана и тренер по гиревому спорту Нартай Алтыбаев

Чем хорош гиревой спорт? По мнению Нартая, он прививает дисциплину, развивает силовую выносливость, улучшает скоростные качества, координацию, мышцы, циркуляцию крови, повышает эластичность и подвижность сосудов, нормализует давление.

Особую гордость испытывает Нартай за таких своих учеников, как Айдын Ахметов, с которым к тому же вместе работает и дружит, Малик Ахметов, Оразалы Бектемиров. Все они стали чемпионами Казахстана, а Малик – еще и чемпионом Азии. В этом году воспитанники Нартая победили на чемпионате республики очень серьезных соперников и, помимо медалей, выиграли два мотоцикла.

Наши спортсмены завоевали «золото» и «бронзу». После этого поехали в Петропавловск, и там тоже заняли первые места, итого получили семь медалей. Также в этом году они участвовали в соревнованиях «Ак бидай» и завоевали около десяти медалей. К сожалению, на азиатские и международные турниры средств не выделяют, а то бы мы и оттуда привезли награды. Из почти 40 наших учеников не менее десяти точно могут участвовать в больших соревнованиях. Нартай Алтыбаев

Цель тренера ясна и проста – воспитывать детей, показывать подрастающему поколению правильную дорогу, чтобы не пили, не курили и прочих вредных привычек не имели, а осознанно вели здоровый образ жизни. Своего сына, Дархана, к примеру, Нартай начал тренировать с 13 лет, и он уже неоднократный чемпион Казахстана. Сейчас они готовятся к республиканскому кубку и надеются участвовать в Азиатских играх в 2022 году. Многодетный отец планирует приобщить к этому виду спорта и своих дочерей.

Но он понимает, что мало увлечь спортом только своих детей, надо, чтобы спорт стал образом жизни их друзей и всей молодежи, тогда они будут друг за другом тянуться в спортзалы, у них будут общие интересы и увлечения. А это очень важно в воспитательном процессе. Как говорится, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

О чем мечтает нефтяник-тренер? Открыть хороший тренажерный зал по гиревому спорту для ребят.

К сожалению, у нас нет своего тренажерного зала, нет штата, нет финансирования. Я сам покупаю на свои личные средства гири, оплачиваю аренду зала, дорожные расходы и так далее. При этом я не получаю и никогда не получал зарплату как тренер. И никогда не брал денег с учеников, я их бесплатно тренирую. Для меня достаточно услышать слова благодарности от родителей, чтобы они были довольны своими детьми. Это и есть моя «зарплата». Нартай Алтыбаев

В целом гиревой спорт в мангистауском регионе не очень развит, и Нартай является одним из первых представителей этого вида спорта, кто здесь его продвигает.