Скончалась автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

Я с болью в сердце сообщаю вам, что сегодня ночью Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом. Сын писательницы Кристофер Райс

Как пишет gazeta.ru, наибольшую известность писательнице принес роман «Интервью с вампиром», по которому в 1994 году был снят одноименный фильм с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях.

Другие романы о вампирах авторства Райс также были экранизированы: в 2002 году вышел фильм «Королева проклятых», снятый по роману писательницы.

«Интервью с вампиром» — американский оскароносный кинофильм 1994 года режиссера Нила Джордана, мистическая драма. В центре сюжета — Луи де Пон дю Лак, обращенный в 1791 году в вампира и решившийся спустя двести лет рассказать одному репортеру историю своей жизни.