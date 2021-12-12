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18:10 12.12.2021

Диетолог назвала четыре продукта, способных подавить тягу к сахару

Фото: pixabay
Американский врач-диетолог Лора Бурак назвала четыре натуральных продукта, которые способны подавить тягу к сахару, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, чтобы побороть тягу к сахару, нужны продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ и дольше сохраняют чувство сытости.

Первым таким продуктом, говорит диетолог, являются орехи.

Белки и жиры, которые естественным образом содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости и удовлетворения. Врач-диетолог Лора Бурак

Также Бурак рекомендует употреблять авокадо.

Авокадо тоже стабилизирует уровень сахара в крови и может быть отличной профилактикой тяги к сладкому. Поэтому попробуйте добавить его в свой бутерброд, салат или просто съешьте его, сбрызнув оливковым маслом и лимоном, и убедитесь в том, как эта сытная добавка действительно может повлиять на тягу к еде. Врач-диетолог Лора Бурак

По словам диетолога, желать сладкого – это нормально, поскольку сахар тоже нужен организму. Однако получать его нужно естественным путем – например, из ягод или фруктов. Натуральные источники вместо конфет меняют вкусовые рецепторы и помогают сладкоежкам потреблять меньше сахара.

Кроме того, избавиться от тяги к сладостям, по мнению доктора, способен помочь йогурт. Молочный сахар является хорошим источником белка и жира, что также поддержит человека во время, например, диеты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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