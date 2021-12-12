«Барыс» дома минимально уступил «Нефтехимику»

Болельщики очень долго ждали забитой шайбы в этой игре. Счет на табло был открыт только на 38 минуте матча, отличился игрок «Нефтехимика» Михаил Сидоров. В середине третьего периода россияне удвоили свое преимущество, Йони Ортио не смог защитить ворота от удара Александра Севостьянова. Хозяева льда вскоре сократили отставание, благодаря усилиям Якоба Берглунда.

В конце игры наставник «Барыса» Юрий Михайлис заменил вратаря шестым полевым игроком. Но штурм ворот российского клуба ничего не дало. А нижнекамцы воспользовались своим шансом, и на последних секундах игры, пустые ворота казахстанцев поразил Денис Вихарев.

3:1 - «Нефтехимик» празднует успех в Нур-Султане.

Следующая игра у «Барыса» 21 декабря, на выезде с «Автомобилистом».