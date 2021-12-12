19:35 12.12.2021
«Барыс» дома минимально уступил «Нефтехимику»
Фото: hcbarys.kz
Казахстанский клуб «Барыс» принимал на своей площадке «Нефтехимик» из Нижнекамска в рамках игр регулярного Чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.
Болельщики очень долго ждали забитой шайбы в этой игре. Счет на табло был открыт только на 38 минуте матча, отличился игрок «Нефтехимика» Михаил Сидоров. В середине третьего периода россияне удвоили свое преимущество, Йони Ортио не смог защитить ворота от удара Александра Севостьянова. Хозяева льда вскоре сократили отставание, благодаря усилиям Якоба Берглунда.
В конце игры наставник «Барыса» Юрий Михайлис заменил вратаря шестым полевым игроком. Но штурм ворот российского клуба ничего не дало. А нижнекамцы воспользовались своим шансом, и на последних секундах игры, пустые ворота казахстанцев поразил Денис Вихарев.
3:1 - «Нефтехимик» празднует успех в Нур-Султане.
Следующая игра у «Барыса» 21 декабря, на выезде с «Автомобилистом».