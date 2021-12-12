20:26 12.12.2021
Молодые казахстанские хоккеисты начали с победы на ЧМ-2021
Фото: olympic.kz
В Дании стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сообщает Zakon.kz.
В подгруппе «А» за единственную путевку в элитный дивизион борются шесть команд из Казахстана, Латвии, Норвегии, Дании, Венгрии и Беларуси.
Казахстанская молодежь проводила свою первую игру с хоккеистами Венгрии и победила со счетом 3:1.
Следующая игра у казахстанских хоккеистов 13 декабря против сверстников из Норвегии.