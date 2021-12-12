Молодые казахстанские хоккеисты начали с победы на ЧМ-2021

В подгруппе «А» за единственную путевку в элитный дивизион борются шесть команд из Казахстана, Латвии, Норвегии, Дании, Венгрии и Беларуси.

Казахстанская молодежь проводила свою первую игру с хоккеистами Венгрии и победила со счетом 3:1.

Следующая игра у казахстанских хоккеистов 13 декабря против сверстников из Норвегии.