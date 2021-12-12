Россиянин продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам

Как сообщают РИА Новости, впервые он забрал бездомных животных домой после того, как увидел отстрел в Сочи перед Олимпиадой. Так город очищали от четвероногих. Тогда европейские СМИ написали, что «сумасшедший русский проехал 1 тыс. км, чтобы забрать из Сочи собак».

Узнавшие о поступке Айрапетяна люди стали просить пристроить других питомцев.

У нас нет вольеров. У нас нет каких-то построек. У нас есть три отдельных дома по 24 кв. м, огороженных, теплых. У меня не было каких-то социальных планов кому-то помогать и что-то делать. Я, наверное, слишком долго хотел, чтобы я был богатым и у меня было много денег… Я это получил, но это не дает ничего. Сейчас моя жизнь более радостная, более наполненная. Потому что я вижу счастливых собак и их счастливых владельцев. Волонтер Игорь Айрапетян

Айрапетян продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. В год экс-бизнесмен пристраивает около 200 животных. В месяц на корм он тратит около 100 тыс. рублей.

Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.