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21:49 12.12.2021

Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом мира в «Формуле-1»

Фото: Instagram/maxverstappen1
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года. Ему удалось обойти четырехкратного чемпиона британца Хэмилтона, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, перед началом заключительного, 22-го этапа Гран-при Абу-Даби Ферстаппен и Хэмилтон имели одинаковое количество очков — 369,5. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на восемь очков. Третье место в общем зачете занял финский пилот Mercedes Валттери Боттас, набравший 226 очков.

Хэмилтон лучше среагировал на погасшие огни светофора и в первый поворот вошел лидером гонки. Однако Ферстаппен не собирался сдаваться просто так и спустя несколько поворотов атаковал британца, не оставив тому места. Между пилотами произошел небольшой контакт, после чего Хэмилтон срезал поворот, сохранив лидерство.

Ферстаппен в радиопереговорах с командой возмущался тем, что британец не вернул ему позицию, ведь он получил преимущество, срезав поворот. Однако судьи оставили без внимания данный эпизод, решив, что нидерландец выдавил соперника с трассы и у того не оставалось выбора, кроме как срезать трассу.

В соперничестве за титул не происходило ничего интересного до тех пор, пока до финиша не осталось пять кругов. В этот момент вылетел канадец Николас Латифи («Уильямс»), на трассу была выпущена машина безопасности. Ферстаппен отправился в боксы за самым мягким комплектом шин и на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, без особых проблем обогнал Хэмилтона на изношенных шинах.

Елена Беляева
Нидерланды
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