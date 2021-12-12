Вагон загорелся на железнодорожных путях в Мангистауской области

Как пишет «Лада», горение внутренней обшивки вагона произошло 12 декабря в 18:12.

На место пожара привлечены один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.

Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19:00.

Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Задействованы НГПС «Орттен коргау кызмети 2012» (две единицы техники и девять работников) и НГПС «Жалын Орт сондируши» (одна единица техники и три работника).