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01:05 13.12.2021

Семь человек погибли в результате мощных ливней в Бразилии

Фото: pixabay
На северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс обрушились ливни. Пострадали 175 человек, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, на границе этих штатов с середины недели бушует внетропический циклон, в результате чего уровень выпавших в регионе осадков достиг отметки 450 мм.

В 25 муниципалитетах штата Баия объявлено чрезвычайное положение, в отдельных из них наводнения стали самыми разрушительными за 35 лет. Стихией уничтожены несколько мостов, две речные плотины, перекрыто движение по трем трассам.

По данным спасателей, около 5,7 тыс. человек остались без крова, еще 6,7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от стихии затронул свыше 85 тыс. жителей региона.

Елена Беляева
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