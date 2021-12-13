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Законодательство РК
01:21 13.12.2021

Проводник поезда погиб от удара током на старом вокзале в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz
28-летний парень забрался на на крышу вагона поезда №107 сообщением Нур-Султан-Жезказган, где и получил смертельное поражение электрическим током, передает Zakon.kz.

По некоторым источникам, погибший работал механиком поезда.

В МИА «Казинформ» подтвердили смерть по неосторожности.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по ст. 156 ч.3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.Департамента полиции на транспорте МВД РК

Последние минуты жизни погибшего попали на видео, которое теперь распространяется в Сети.

Елена Беляева
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