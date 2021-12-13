Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:36 13.12.2021

Казахстанец выиграл титул временного чемпиона Alash Pride

Фото: pixabay
В Алматы прошел совместный турнир Alash Pride и российской лиги Open FC. Главным боем стала встреча В Алматы прошел совместный турнир Alash Pride и российской лиги Open FC Адиля «Боран» Боранбаева и армянина Артура Малхасяна, передает Zakon.kz.

Как пишет sports.ru, бой завершился в третьем раунде сабмишеном в исполнении Адиля, благодаря чему Боранбаев стал обладателем титула временного чемпиона Alash Pride в легком весе.

Стоит отметить, что казахстанец после поражения от Алексея Махно в рамках турнира Fight Nights Global 97, сумел выйти на серию из трех побед.

Елена Беляева
Алматы
Представителям каких знаков зодиака повезет с деньгами к концу декабря
12.12.2021
Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
12.12.2021
Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA
12.12.2021
Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии
12.12.2021
Ученый перечислил ранние признаки деменции
12.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости