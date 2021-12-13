Казахстанец выиграл титул временного чемпиона Alash Pride

Как пишет sports.ru, бой завершился в третьем раунде сабмишеном в исполнении Адиля, благодаря чему Боранбаев стал обладателем титула временного чемпиона Alash Pride в легком весе.

Стоит отметить, что казахстанец после поражения от Алексея Махно в рамках турнира Fight Nights Global 97, сумел выйти на серию из трех побед.