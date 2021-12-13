В Шотландии снесли трубу электростанции в знак отказа от угля

Как пишет fb.ru, здание буквально взорвали. Для этих целей понадобилось заложить около 700 кг взрывчатки. Кнопку нажала первый министр страны Никола Стерджен.

Женщина заявила журналистам, что разрушение трубы является знаковым. Вместе со сносом конструкции Шотландия навсегда ушла от угольной энергетики.

В данный момент правительство страны работает над тем, чтобы вскоре перейти к возобновляемым источникам энергии и снизить уровень вредных выбросов до нулевой отметки. Достичь цели планируется к 2045 году.

Шотландская электростанция Longannet была одной их крупнейших в стране и работала с 1973 года. Свою деятельность учреждение прекратило в 2016-м. А в феврале текущего года городские власти решили снести котельную.