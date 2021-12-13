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06:10 13.12.2021

Столичных учеников начальных классов перевели на дистанционное обучение

Фото: Zakon.kz
13 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат, сообщает Zakon.kz.   
13.12.2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения.Управление образования города Нур-Султан

Гололед и сильные осадки ожидаются в Казахстане 13 декабря. На севере Актюбинской области ожидается туман, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Дана Тургынбай
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