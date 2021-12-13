Столичных учеников начальных классов перевели на дистанционное обучение

13.12.2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения. Управление образования города Нур-Султан

Гололед и сильные осадки ожидаются в Казахстане 13 декабря. На севере Актюбинской области ожидается туман, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.