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07:14 13.12.2021

Казахстанский боксер поднялся в рейтинге после завоевания титула

Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Талгат Шайкен выиграл титульный бой и улучшил свое положение в рейтинге, сообщает Zakon.kz.   

11 декабря чемпион Азии по боксу среди молодежи из Казахстана 21-летний Талгат Шайкен провел бой с украинцем Владимиром Гордиенко.

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Бой Шайкена и Гордиенко на вечере бокса в Алматы был рассчитан на 10 раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей. Эта победа принесла 21-летнему казахстанцу вакантный титул «молодежного» чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.

Как пишет Sports.kz, в рейтинге BoxRec Шайкен поднялся с 79-го места на 63-е.

Дана Тургынбай
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