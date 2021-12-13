В Казахстане за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 81,
в Алматы – 14,
в Шымкенте – 5,
в Акмолинской области – 59,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 90,
в Костанайской области – 60,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 66,
в СКО – 66,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 979 975 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Нур-Султане – 65,
в Алматы – 33,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 75,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 36,
в Атырауской области – 24,
в ВКО – 32,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 124,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 74,
в СКО – 56,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 757 человек.