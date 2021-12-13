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08:02 13.12.2021

В Казахстане за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Общее количество зараженных за сутки продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 63 случая. К примеру, в Алматы за сутки число зараженных сократилось на 24, в ВКО – на 10, а в Карагандинской области – на пять, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 81,

  • в Алматы – 14,

  • в Шымкенте – 5,

  • в Акмолинской области – 59,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 12,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 90,

  • в Костанайской области – 60,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 66,

  • в СКО – 66,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 979 975 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

  • в Нур-Султане – 65,

  • в Алматы – 33,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 75,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 36,

  • в Атырауской области – 24,

  • в ВКО – 32,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 5,

  • в Карагандинской области – 124,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 74,

  • в СКО – 56,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 757 человек.

Дана Тургынбай
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