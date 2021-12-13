В Казахстане за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 81,

в Алматы – 14,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 90,

в Костанайской области – 60,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 66,

в СКО – 66,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 979 975 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

в Нур-Султане – 65,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 75,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 36,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 32,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 124,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 74,

в СКО – 56,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 757 человек.