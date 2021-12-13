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09:00 13.12.2021

В Казахстане сократилась смертность от COVID-19

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 декабря, сообщает Zakon.kz.

На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354+ и 2 774 КВИ-), из них в стационарах — 4147, на амбулаторном уровне — 16 981.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии — 330,

  • в состоянии крайней степени тяжести — 88,

  • на аппарате ИВЛ — 64.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 декабря 2021 года

Зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 39 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших — 83 435, летальных случаев — 5185, выздоровевших — 75 476.

смертность от коронавируса

Фото: МВК

Дана Тургынбай
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