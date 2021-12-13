В Казахстане сократилась смертность от COVID-19

На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354+ и 2 774 КВИ-), из них в стационарах — 4147, на амбулаторном уровне — 16 981.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии — 330,

в состоянии крайней степени тяжести — 88,

на аппарате ИВЛ — 64.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 декабря 2021 года

Зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 39 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших — 83 435, летальных случаев — 5185, выздоровевших — 75 476.