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09:13 13.12.2021

Хищных кошек сфотографировали в Мангистауской области

Фото: Пресс-служба государственного регионального природного парка «Кызылсай»
В Мангистауской области сняли на фото редких кошек, сообщает Zakon.kz.

Снимками поделились с изданием Lada инспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай».

Как отмечено в публикации, в ходе рейдовых работ на территории заповедника была замечена редкая хищная кошка — каракал и степной кот.

В областной территориальной инспекции рассказали, что каракал «қара құлақ» с тюркского языка переводится как «черное ухо».

Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится он в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесен в Красную книгу.Областная территориальная инспекция

В наших краях каракал встречается на побережье Каспийского моря. Активен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днем.

Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.

На втором снимке степной кот — хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространен и не занесен в Красную книгу.Областная территориальная инспекция

хищник кошка

Фото: пресс-служба государственного регионального природного парка «Кызылсай»

Анастасия Московчук
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