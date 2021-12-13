Волейбольный клуб «Алтай» представил своего официального партнера

В рамках партнерства брендинг букмекера появится на домашней площадке клуба, а также на игровой форме.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Алтай»

«Алтай» — яркая команда с большим потенциалом, настоящие чемпионы. Мы с интересом следили за ее выступлениями в чемпионатах Казахстана и Азии в этом году и радовались каждой победе. Девиз клуба — «Алтай выше гор» созвучен с дерзкой энергией бренда Parimatch, поэтому мы уверены в плодотворном сотрудничестве. Роман Бойко, CEO Parimatch в Средней Азии

Напомним, в октябре этого года «Алтай» стал национальной сенсацией после своей первой победы в клубном чемпионате Азии. В финале казахстанские волейболистки встретились с командой хозяев «Накхон Ратчасима» и сумели обыграть их впечатляющим камбэком.

Помимо наград, команда из Усть-Каменогорска обеспечила себе путевку на клубный Чемпионат мира по волейболу, который пройдет с 15 по 19 декабря в Анкаре.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Алтай»

Мы очень рады сотрудничеству с Parimatch. Когда спортсменов поддерживают крупные бренды — это дает возможность больше раскрыть потенциал, быстрее покорять вершины, чаще радовать фанатов. Здорово, что мы успели подписать договор перед клубным Чемпионатом мира и уже заряжены блестяще выступить нем. Следите за чемпионатом, мы обязательно порадуем любителей волейбола красивой игрой. Директор клуба Мархат Ченваев

Для клуба из Усть-Каменогорска 2021 год вышел на редкость успешным. Кроме клубного чемпионата Азии, команда также взяла все три внутренних турнира страны: чемпионат Казахстана, Кубок и Суперкубок.

Волейбольный клуб «Алтай» — женская волейбольная команда из Усть-Каменогорска, образованная в 2015 году путем слияния клубов «Шыгыс» и «Семей». «Алтай» является 5-кратным чемпионом Казахстана, 4-кратным победителем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также победителем клубного чемпионата Азии 2021 года.